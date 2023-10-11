Викрито двох зрадників, які скоригували ракетний удар рф по Грозі - СБУ

Служба безпеки України оперативно вирахувала двох зрадників, які скоригували ракетний удар росії, спрямований на кафе у селі Гроза, Харківська область, 5 жовтня.
Інформація про викриття зрадників була надана пресслужбою СБУ та прокуратурою Харківської області.
Виявилося, що двоє зловмисників – місцеві жителі, Володимир Мамон, 30 років, та його молодший брат Дмитро Мамон, 23 роки. У період окупації регіону вони перейшли на бік російських окупантів.
За свою зрадницьку діяльність обидва брати отримали "посади" в окупаційній адміністрації Харківської області. Один із них був призначений "водієм конвойної групи", а інший - "інспектором дорожньо-патрульної служби".
Однак, перед визволенням регіону, обидва зрадники з сім'ями втекли до росії, де продовжили працювати на боці агресора.
Під керівництвом російських окупантів вони почали створювати мережу інформаторів на території, підконтрольній Україні, працюючи здалеку.
Для цього вони залучали своїх родичів, сусідів та знайомих із деокупованих міст та селищ Харківщини до шпигунської діяльності. Під виглядом неформальних бесід та обміну повідомленнями у месенджерах, зрадники отримували від людей інформацію про розміщення українських збройних сил та масові заходи на території регіону.
Відповідно до слідства, починаючи з жовтня поточного року, обидва фігуранти активно збирали інформацію про заплановану церемонію перепоховання українського захисника у селі Гроза. Вони усвідомлювали, що в результаті нападу з боку супротивника, мирні жителі, у тому числі їхні власні знайомі з села Гроза, які надавали їм інформацію, наражаються на небезпеку.
Визначивши точну адресу та час проведення мирного заходу, Володимир Мамон передав ці відомості російським окупантам.
Російські військові використали отримані відомості для ретельно підготовленої атаки на село Гроза, застосувавши оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер М". Внаслідок цієї повітряної атаки загинули 53 мирні жителі, включно з малолітньою дитиною, і ще шестеро цивільних отримали поранення.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки звинуватили обох фігурантів у державній зраді. Цей злочин було скоєно в умовах воєнного стану, внаслідок попередньої змови групою осіб.
Крім того, Володимира Мамона також звинуватили у сприянні у скоєнні порушень законів та звичаїв війни, зокрема умисне вбивство. Ці додаткові звинувачення ґрунтуються на частинах 5 статті 27, частині 2 статті 28 та частині 2 статті 438 Кримінального кодексу України.
Оскільки обидва зловмисники ховаються на території росії, продовжуються посилені зусилля для визначення їхнього місцезнаходження та покарання.
Інформація про викриття зрадників була надана пресслужбою СБУ та прокуратурою Харківської області.
Виявилося, що двоє зловмисників – місцеві жителі, Володимир Мамон, 30 років, та його молодший брат Дмитро Мамон, 23 роки. У період окупації регіону вони перейшли на бік російських окупантів.
За свою зрадницьку діяльність обидва брати отримали "посади" в окупаційній адміністрації Харківської області. Один із них був призначений "водієм конвойної групи", а інший - "інспектором дорожньо-патрульної служби".
Однак, перед визволенням регіону, обидва зрадники з сім'ями втекли до росії, де продовжили працювати на боці агресора.
Під керівництвом російських окупантів вони почали створювати мережу інформаторів на території, підконтрольній Україні, працюючи здалеку.
Для цього вони залучали своїх родичів, сусідів та знайомих із деокупованих міст та селищ Харківщини до шпигунської діяльності. Під виглядом неформальних бесід та обміну повідомленнями у месенджерах, зрадники отримували від людей інформацію про розміщення українських збройних сил та масові заходи на території регіону.
Відповідно до слідства, починаючи з жовтня поточного року, обидва фігуранти активно збирали інформацію про заплановану церемонію перепоховання українського захисника у селі Гроза. Вони усвідомлювали, що в результаті нападу з боку супротивника, мирні жителі, у тому числі їхні власні знайомі з села Гроза, які надавали їм інформацію, наражаються на небезпеку.
Визначивши точну адресу та час проведення мирного заходу, Володимир Мамон передав ці відомості російським окупантам.
Російські військові використали отримані відомості для ретельно підготовленої атаки на село Гроза, застосувавши оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер М". Внаслідок цієї повітряної атаки загинули 53 мирні жителі, включно з малолітньою дитиною, і ще шестеро цивільних отримали поранення.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки звинуватили обох фігурантів у державній зраді. Цей злочин було скоєно в умовах воєнного стану, внаслідок попередньої змови групою осіб.
Крім того, Володимира Мамона також звинуватили у сприянні у скоєнні порушень законів та звичаїв війни, зокрема умисне вбивство. Ці додаткові звинувачення ґрунтуються на частинах 5 статті 27, частині 2 статті 28 та частині 2 статті 438 Кримінального кодексу України.
Оскільки обидва зловмисники ховаються на території росії, продовжуються посилені зусилля для визначення їхнього місцезнаходження та покарання.
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