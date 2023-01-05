Викрито понад 6 тисяч організаторів псевдореферендумів

16:29 05 січня Київ, Україна





Повідомляється, що всі викриті фігуранти сприяли проведенню незаконних заходів щодо фейкового "приєднання" окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей до рф. Фахівці СБУ з моменту вторгнення росії ідентифікували понад 6 тисяч організаторів псевдореферендумів в окупованих районах України. Про це повідомляє пресслужба СБУ.Повідомляється, що всі викриті фігуранти сприяли проведенню незаконних заходів щодо фейкового "приєднання" окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей до рф.

"У Херсоні СБУ затримала представника так званої «виборчої комісії», який агітував за "приєднання" регіону до країни-агресора. Зловмисник обходив квартири багатоповерхівок в одному з мікрорайонів міста та закликав людей проголосувати за кремлівський проєкт", - повідомляють у СБУ.

А в Миколаївській області нейтралізовано діяльність трьох російських агентів, які займалися підготовкою та популяризацією псевдоголосування.

"На Донеччині Служба безпеки встановила всіх представників так званої "громадської палати ДНР". Саме вони направили термінове звернення до ватажка терористів Пушиліна з вимогою негайного відділення регіону від України з подальшим його приєднанням до росії. У Луганській області СБУ ідентифікувала "депутата ЛНР", який публічно підтримав направлення аналогічного "листа" до ще одного ватажка терористів Пасічника", - йдеться у повідомленні.

Ще 11 організаторів фейкового референдуму викрито у Запорізькій області.

"Серед них – четверо так званих голів «тервиборчкомів». Зловмисники збирали персональні дані місцевих жителів для складання виборчих списків та їхнього направлення до окупаційної адміністрації. Надалі ворог використав цю інформацію для фальшування результатів незаконного голосування", - зазначає пресслужба СБУ.



Повідомляється також, що СБУ ініціювала застосування санкцій РНБО щодо майже 100 підконтрольних росії "іноземних спостерігачів".

"За допомогою цих "туристів" кремль намагався легалізувати проведення псевдореферендумів та їхні "результати", - уточнюють у спецслужбі.

За всіма викритими фактами продовжуються слідчо-оперативні дії щодо встановлення інших осіб, причетних до підривної діяльності на окупованих територіях.