Викрито понад 6 тисяч організаторів псевдореферендумів

Фахівці СБУ з моменту вторгнення росії ідентифікували понад 6 тисяч організаторів псевдореферендумів в окупованих районах України. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Повідомляється, що всі викриті фігуранти сприяли проведенню незаконних заходів щодо фейкового "приєднання" окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей до рф.
Повідомляється, що всі викриті фігуранти сприяли проведенню незаконних заходів щодо фейкового "приєднання" окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей до рф.
А в Миколаївській області нейтралізовано діяльність трьох російських агентів, які займалися підготовкою та популяризацією псевдоголосування.
Ще 11 організаторів фейкового референдуму викрито у Запорізькій області.
Повідомляється також, що СБУ ініціювала застосування санкцій РНБО щодо майже 100 підконтрольних росії "іноземних спостерігачів".
За всіма викритими фактами продовжуються слідчо-оперативні дії щодо встановлення інших осіб, причетних до підривної діяльності на окупованих територіях.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі