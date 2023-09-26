Викриття корупції: екскерівництво "Зоря – Машпроєкт" звинувачується у розкраданні 1,3 млрд гривень

19:39 26 вересня Київ, Україна

Колишні керівники державного підприємства Науково-виробничий комплекс газотурбобудування (ДП НВКГ) "Зоря – Машпроєкт" під підозрою у привласненні понад 1,3 млрд гривень.





Зокрема, правоохоронці повідомили колишніх керівників заводу та директора приватної компанії-нерезидента про підозру у заволодінні у складі організованої групи коштами ДП на суму 62 млн доларів (1,32 млрд гривень за курсом НБУ на момент скоєння злочину).



Йдеться про чотирьох колишніх генеральних директорів ДП НВКГ "Зоря – Машпроєкт" та директора приватної компанії-нерезидента.



Дії всіх підозрюваних кваліфікували за статтею про присвоєння, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.5 ст.191 КК України). Ексдиректору ДП та директору приватної компанії-нерезидента також інкримінують статтю про легалізацію (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом (ч.3 ст.209 КК України).



Слідство встановило, що керівництво "Зоря – Машпроєкт", яке експортувало продукцію власного виробництва за кордон, організувало схему заволодіння коштами держпідприємства Про це повідомляє пресслужба НАБУ у вівторок, 26 вересня.Зокрема, правоохоронці повідомили колишніх керівників заводу та директора приватної компанії-нерезидента про підозру у заволодінні у складі організованої групи коштами ДП на суму 62 млн доларів (1,32 млрд гривень за курсом НБУ на момент скоєння злочину).Йдеться про чотирьох колишніх генеральних директорів ДП НВКГ "Зоря – Машпроєкт" та директора приватної компанії-нерезидента.Дії всіх підозрюваних кваліфікували за статтею про присвоєння, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.5 ст.191 КК України). Ексдиректору ДП та директору приватної компанії-нерезидента також інкримінують статтю про легалізацію (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом (ч.3 ст.209 КК України).Слідство встановило, що керівництво "Зоря – Машпроєкт", яке експортувало продукцію власного виробництва за кордон, організувало схему заволодіння коштами держпідприємства

Для цього з компанією-нерезидентом було укладено низку агентських угод, за якими вона нібито мала надавати послуги з пошуку та проведення переговорів із потенційними покупцями продукції держпідприємства щодо укладання з ними відповідних зовнішньоекономічних контрактів.



В результаті цього протягом 2013-2018 років на рахунки компанії-нерезидента держпідприємство безпідставно перерахувало 61,98 млн доларів як оплату за удавані агентські послуги.



Заподіяння ДП збитків на цю суму підтверджує висновок судової економічної експертизи. Надалі кошти легалізували шляхом їхнього переказу на рахунки іноземних компаній, підконтрольних колишнім керівникам ДП.



Крім того, правоохоронці направили запити щодо міжнародно-правової допомоги до більш ніж 20 іноземних юрисдикцій. Завдяки відомостям, отриманим від індійських компетентних органів, вдалося підтвердити факт фіктивності послуг, а інформація від Швейцарії та Латвії дозволила відстежити "відмивання" незаконно отриманих від ДП коштів у розмірі 795 тисяч доларів та понад 222 тисячі євро. Міжнародне співробітництво у провадженні продовжується.



Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Встановлюються інші особи, які, можливо, причетні до скоєння цього злочину.