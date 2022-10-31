Викрито схему розкрадання понад 18 млн грн при будівництві житла для військових

31 жовтня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру колишньому голові Департаменту капітального будівництва Міністерства оборони України у розтраті понад 18 млн грн, виділених на купівлю житла для військових.
Про це повідомили у НАБУ.
Про підозру також повідомили директора компанії-забудовника.
Слідство встановило, що голова департаменту капітального будівництва Міноборони разом із спільником створили умови для перерахування навесні 2015 року понад 18,66 млн грн компанії-забудовнику за нібито готові 96 квартир у Києві.
Насправді будинок був недобудований, не мав внутрішнього оздоблення, до нього не підвели комунікації, проте дані підробили та вказали, що житло готове.
Розслідування було розпочато ще восени 2015 року. За три роки будинок до ладу не привели у житловий стан, тому влітку 2020 року НАБУ "реанімували справу".
Дії обох підозрюваних кваліфікували за:
Про це повідомили у НАБУ.
Про підозру також повідомили директора компанії-забудовника.
Слідство встановило, що голова департаменту капітального будівництва Міноборони разом із спільником створили умови для перерахування навесні 2015 року понад 18,66 млн грн компанії-забудовнику за нібито готові 96 квартир у Києві.
Насправді будинок був недобудований, не мав внутрішнього оздоблення, до нього не підвели комунікації, проте дані підробили та вказали, що житло готове.
Розслідування було розпочато ще восени 2015 року. За три роки будинок до ладу не привели у житловий стан, тому влітку 2020 року НАБУ "реанімували справу".
Дії обох підозрюваних кваліфікували за:
- ч.5 ст.191, "Привласнення або розтрата чужого майна" (карається штрафом від двох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів або виправними роботами терміном до двох років, або обмеженням волі терміном до чотирьох років);
- та ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України - "Службове підроблення" (карається штрафом від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів або обмеженням волі на строк до трьох років).
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