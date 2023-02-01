Викрито злочинну організацію із залякування жителів Київщини - СБУ

18:02 01 лютого Київ, Україна





Про це повідомляє прес-служба



Встановлено, що угруповання очолював кримінальний авторитет на прізвисько Лісовик, причетний до численних рейдерських захоплень столичних підприємств. Також серед організаторів банди були двоє російських громадян – вихідців із Північного Кавказу.. Один із них перебуває під санкціями РНБО.



Їхня діяльність могла призвести до дестабілізації криміногенної ситуації в столичному регіоні на користь агресора.



У Києві зловмисники діяли під виглядом двох добровольчих формувань.



За даними слідства, вони систематично вимагали гроші з місцевих підприємців, а у разі відмови застосовували психологічний тиск, насильство, знищували майно та загрожували фізичною розправою.



Зафіксовано понад 10 епізодів підпалу автомобілів та об'єктів нерухомості постраждалих, а також завдання тяжких тілесних ушкоджень із застосуванням зброї.



Отримані гроші зловмисники спрямовували до так званого "общака", який на момент обшуку становив 354 тис.. доларів США.



Співробітники СБУ затримали Лішого, двох росіян та ще трьох активних учасників злочинної організації під час "вибивання" ними 80 тис.. доларів США із місцевого підприємця.



Під час обшуків за місцями знаходження фігурантів правоохоронці виявили речові докази злочинної діяльності. Наразі шести учасникам злочинної організації поставлено підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: Служба безпеки ліквідувала злочинну організацію, яка тероризувала та залякувала мешканців столичного регіону, та затримала її організаторів.Про це повідомляє прес-служба СБУ Встановлено, що угруповання очолював кримінальний авторитет на прізвисько Лісовик, причетний до численних рейдерських захоплень столичних підприємств. Також серед організаторів банди були двоє російських громадян – вихідців із Північного Кавказу.. Один із них перебуває під санкціями РНБО.Їхня діяльність могла призвести до дестабілізації криміногенної ситуації в столичному регіоні на користь агресора.У Києві зловмисники діяли під виглядом двох добровольчих формувань.За даними слідства, вони систематично вимагали гроші з місцевих підприємців, а у разі відмови застосовували психологічний тиск, насильство, знищували майно та загрожували фізичною розправою.Зафіксовано понад 10 епізодів підпалу автомобілів та об'єктів нерухомості постраждалих, а також завдання тяжких тілесних ушкоджень із застосуванням зброї.Отримані гроші зловмисники спрямовували до так званого "общака", який на момент обшуку становив 354 тис.. доларів США.Співробітники СБУ затримали Лішого, двох росіян та ще трьох активних учасників злочинної організації під час "вибивання" ними 80 тис.. доларів США із місцевого підприємця.Під час обшуків за місцями знаходження фігурантів правоохоронці виявили речові докази злочинної діяльності. Наразі шести учасникам злочинної організації поставлено підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1, ч. 2 ст.. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 4 ст. 28, год. 4 ст. 189 (вимагання);

ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (навмисне знищення чи пошкодження майна).

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Крім того, вирішується питання додаткової кваліфікації дій фігурантів за ст.. 255-1 Кримінального кодексу України (встановлення чи розповсюдження злочинного впливу).