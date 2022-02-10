Викрито чергову схему ввезення контрафактного палива

18:01 18 травень Київ, Україна

Співробітники СБУ викрили протиправну діяльність групи осіб, які налагодили масштабну схему контрабанди пального в Україну.



Про це повідомляє пресцентр відомства.



Служба безпеки оприлюднила деталі обшуків, які мали місце 18 травня, в тому числі в будинку, де проживає мер Києва Віталій Кличко - спецслужба задокументувала і присікла протиправну діяльність групи ділків, які нелегально імпортували в Україну великі партії палива з Республіки Білорусь та РФ.

«Оперативники СБУ встановили, що зловмисники поставляли продукцію на адресу низки комерційних структур. Для уникнення сплати митних зборів і акцизного податку вони в документації штучно знижували вміст метилового спирту в продукції. Дії організаторів завдали державному бюджету збитків в особливо великих розмірах», - йдеться в повідомленні.

В ході досудового розслідування задокументовано, що менеджмент комерційних структур протягом 2020-2021 років реалізовував продукцію, що імпортується підприємствам з ознаками «ризикованості». За попередніми даними, незаконно імпортовано продукції на понад 100 млн грн.



Ці суб'єкти господарювання не мають виробничих потужностей і не знаходяться за адресами реєстрації. До того ж засновником, директором та бухгалтером виступає одна особа.

«Фактично імпортований товар в Україну організатори переробляли на нелегальних міні-НПЗ в сурогатні паливно-мастильні матеріали. Потім реалізовували за готівку без оформлення бухгалтерських документів», - підкреслили у спецслужбі.

В ході проведення обшуків на території Київської, Чернігівської та Луганської областей правоохоронці вилучили: тіньову документацію, печатки 300 фіктивних підприємств, засоби зв'язку і комп'ютерну техніку, банківські картки та велику суму готівки, обладнання для нелегального виготовлення паливно-мастильних матеріалів, метиловий спирт, хімічні добавки і готовий сурогат загальним обсягом понад 1 тисяча тонн.



«З огляду на особливий резонанс в ЗМІ в одному з обшуків, який проходив в будинку, де проживає мер Києва Віталій Кличко, можемо повідомити наступне. В ході обшуку за цією адресою було виявлено та вилучено:



- документацію та печатки 68 юридичних осіб;



- фінансово-господарську документацію, задіяну в протиправній схемі СПД;



- ноутбуки, електронну техніку;



- невраховані кошти.



Операцію проводило Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України спільно з УСБУ в місті Київ та Київській області та Головним управлінням по боротьбі з фінансовими злочинами ДФС України під процесуальним керівництвом Київської прокуратури.