Викрито чергову схему ввезення контрафактного палива

Співробітники СБУ викрили протиправну діяльність групи осіб, які налагодили масштабну схему контрабанди пального в Україну.
Про це повідомляє пресцентр відомства.
Служба безпеки оприлюднила деталі обшуків, які мали місце 18 травня, в тому числі в будинку, де проживає мер Києва Віталій Кличко - спецслужба задокументувала і присікла протиправну діяльність групи ділків, які нелегально імпортували в Україну великі партії палива з Республіки Білорусь та РФ.
В ході досудового розслідування задокументовано, що менеджмент комерційних структур протягом 2020-2021 років реалізовував продукцію, що імпортується підприємствам з ознаками «ризикованості». За попередніми даними, незаконно імпортовано продукції на понад 100 млн грн.
Ці суб'єкти господарювання не мають виробничих потужностей і не знаходяться за адресами реєстрації. До того ж засновником, директором та бухгалтером виступає одна особа.
В ході проведення обшуків на території Київської, Чернігівської та Луганської областей правоохоронці вилучили: тіньову документацію, печатки 300 фіктивних підприємств, засоби зв'язку і комп'ютерну техніку, банківські картки та велику суму готівки, обладнання для нелегального виготовлення паливно-мастильних матеріалів, метиловий спирт, хімічні добавки і готовий сурогат загальним обсягом понад 1 тисяча тонн.
«З огляду на особливий резонанс в ЗМІ в одному з обшуків, який проходив в будинку, де проживає мер Києва Віталій Кличко, можемо повідомити наступне. В ході обшуку за цією адресою було виявлено та вилучено:
- документацію та печатки 68 юридичних осіб;
- фінансово-господарську документацію, задіяну в протиправній схемі СПД;
- ноутбуки, електронну техніку;
- невраховані кошти.
Операцію проводило Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України спільно з УСБУ в місті Київ та Київській області та Головним управлінням по боротьбі з фінансовими злочинами ДФС України під процесуальним керівництвом Київської прокуратури.
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