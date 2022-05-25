Викрито контрабанду сигарет з "ЛДНР"

17:49 20 серпня Київ, Україна

Співробітники СБУ викрили групу зловмисників, які займалися контрабандою тютюнових виробів з тимчасово окупованих територій Донбасу.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Зловмисники пропонували співробітнику СБУ "кришувати" їхні поставки через акваторію Азовського моря. Офіцер спецслужби відмовився, і в ході спецоперації зловмисників викрили, їм готується повідомлення про підозру", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що співробітнику СБУ пропонували неправомірну вигоду за партію тютюнових виробів. Йшлося про 400 ящиків продукції, яку виготовили на тимчасово непідконтрольній території.



Зловмисники просили сприяння офіцера СБУ в безпечному переміщенні товарів на підконтрольну уряду територію Донецької області. Контрабанду хотіли переправити через акваторію Азовського моря. За таке "кришування" пропонували хабар у 5 тисяч доларів США.



Зараз триває огляд місця події, в ході якого вилучаються незаконно ввезені тютюнові вироби та транспортні засоби. Крім того, здійснюються заходи для визначення інших можливих учасників протиправної діяльності.