Викрито контрабанду сигарет з "ЛДНР"

Співробітники СБУ викрили групу зловмисників, які займалися контрабандою тютюнових виробів з тимчасово окупованих територій Донбасу.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Встановлено, що співробітнику СБУ пропонували неправомірну вигоду за партію тютюнових виробів. Йшлося про 400 ящиків продукції, яку виготовили на тимчасово непідконтрольній території.
Зловмисники просили сприяння офіцера СБУ в безпечному переміщенні товарів на підконтрольну уряду територію Донецької області. Контрабанду хотіли переправити через акваторію Азовського моря. За таке "кришування" пропонували хабар у 5 тисяч доларів США.
Зараз триває огляд місця події, в ході якого вилучаються незаконно ввезені тютюнові вироби та транспортні засоби. Крім того, здійснюються заходи для визначення інших можливих учасників протиправної діяльності.
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