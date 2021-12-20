Викрито зрадник в рядах харківської прикордонної

19:31 11 серпень Київ, Україна

У Харківському прикордонному загоні служив бойовик, який з вересня 2014 року до лютого 2015 року перебував в батальйоні «Оплот» . Це формування терористів активно воювало в Донецькій області на стороні бойовиків «ДНР».

Як повідомляє Держприкордонслужба, колишнього бойовика викрила служба безпеки відомства спільно з контррозвідниками.

Чоловік вступив до підрозділу бойовиків у вересні 2014 року. Він пройшов вишкіл і притягувався до служби в нарядах на території військового містечка, за що отримував гроші. У січні 2015 року підрозділ, в якому служив майбутній прикордонник, перекинули в зону бойових дій. Бойовик, побоюючись за своє життя, вже через місяць звільнився і переїхав до Харкова.



У Держприкордонслужбу він потрапив під час однієї з хвиль мобілізації. Екс-бойовику повідомили про підозру в участі в терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК). Йому загрожує від 8 до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.