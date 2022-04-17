Викрито хакера, який організував бізнес на прослуховуванні смартфонів

16:37 19 листопада Київ, Україна

В Умані затримали чоловіка, який завдяки спеціальному програмному забезпеченню допомагав прослуховувати "чужі смартфони"



Про це повідомив пресцентр СБУ в Черкаській області.



За даними попереднього розслідування, протиправну діяльність організував житель Умані. Фігурант за гроші надавав своїм клієнтам, яких підшукував через особисті зв'язки, несанкціонований доступ до смартфонів "об'єктів спостереження". Для цього зловмисник використовував шкідливе програмне забезпечення, яке дозволяло віддалено записувати і прослуховувати телефонні розмови, а також контролювати спілкування в популярних месенджерах.



Правоохоронці задокументували факт встановлення Про це повідомив пресцентр СБУ в Черкаській області.За даними попереднього розслідування, протиправну діяльність організував житель Умані. Фігурант за гроші надавав своїм клієнтам, яких підшукував через особисті зв'язки, несанкціонований доступ до смартфонів "об'єктів спостереження". Для цього зловмисник використовував шкідливе програмне забезпечення, яке дозволяло віддалено записувати і прослуховувати телефонні розмови, а також контролювати спілкування в популярних месенджерах.Правоохоронці задокументували факт встановлення хакером відповідної програми "стеження" на смартфон місцевого IT-фахівця, якого "замовив" конкурент.



Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили комп'ютерну техніку зі шкідливим програмним забезпеченням і чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність.



В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 361-1 (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їхнє розповсюдження або збут) Кримінального кодексу України, зловмиснику повідомлено про підозру.