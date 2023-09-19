Викрито блогера, який закликав ударити ракетами по будівлі СБУ у Львові

12:16 19 вересня Київ, Україна

СБУ викрила у Львові блогера, який публічно закликав знищити адмінбудівлю регіонального управління Служби безпеки. Для скоєння теракту зловмисник агітував влучити у режимний об'єкт російськими ракетами.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



Щоб поширити подібні заклики, фігурант здійснював онлайн-трансляцію на власній сторінці в Інстаграмі біля будівлі української спецслужби. Під час стриму він разом зі своїм спільником з-за кордону дискредитував співробітників СБУ та закликав ударити по них російською зброєю.



Деструктивний контент поширив на власну аудиторію понад 1,7 тис. користувачів.



За даними слідства, зловмисниками виявились двоє мешканців обласного центру, які позиціонують себе як блогери. Один із них зараз перебуває в одній із країн ЄС, звідки періодично «приєднується» до стриму свого поплічника в Україні.



Під час обшуків у приміщеннях фігурантів виявлено комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами провокативного відеозапису.



Поки що фігурантам планується повідомлення про підозру.



Продовжується розслідування щодо встановлення всіх обставин злочину, можливої додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантів та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує ув'язнення.