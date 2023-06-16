Розганяла кремлівські наративи: у Вінниці накрили ботоферму

11:46 12 червня Київ, Україна

Служба безпеки України успішно припинила діяльність ботоферми у місті Вінниця, яка щодня створювала до 500 фальшивих облікових записів з метою поширення кремлівських наративів.

В результаті комплексних заходів затримано трьох її організаторів, повідомляє пресслужба СБУ

"Спеціалізоване обладнання дозволяло зловмисникам щодня реєструвати до 500 анонімних облікових записів у різних соцмережах, у тому числі заборонених в Україні. Готових «ботів» фігуранти продавали або здавали в оренду російським SMM-агентствам, які працюють «під дахом» спецслужб росії», - йдеться у повідомленні.

Тільки на «оренді» одного облікового запису ділки щодобово заробляли до 20 грн. Гроші отримували як через власні криптогаманці, так і на банківські картки.



За матеріалами справи, російські клієнти ботоферми використовували фейкові облікові записи для масового розгону прокремлівських наративів. Зокрема, про ситуацію на фронті та суспільно-політичну обстановку в Україні.



Також інтернет-агітатори росії виправдовували збройну агресію проти України та закликали до підтримки рашистів, зокрема на міжнародній арені.



Для цього подавали інформаційні «вкидання» від імені «звичайних» громадян, які нібито проживають в Україні та на території ЄС.



За даними слідства, організаторами ботоферми виявилися три мешканці Вінниці. Спеціалізоване обладнання вони встановили у орендованому гаражі.



Під час обшуків за його адресою та у приміщеннях фігурантів виявлено:

▪️ комп'ютерну техніку з доказами незаконної діяльності;

▪️ 3 тис. SIM-карток українських та європейських операторів мобільного зв'язку;

▪️ 13 SIM-шлюзів та інше обладнання та програмне забезпечення;

▪️ банківські картки, через які вони отримували гроші від «клієнтів».



Уся вилучена техніка направлена на експертизу. Поки що фігурантам планується повідомити про підозру за ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України.



Продовжується розслідування щодо встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 15 років ув'язнення.