Розганяла кремлівські наративи: у Вінниці накрили ботоферму

Служба безпеки України успішно припинила діяльність ботоферми у місті Вінниця, яка щодня створювала до 500 фальшивих облікових записів з метою поширення кремлівських наративів.
В результаті комплексних заходів затримано трьох її організаторів, повідомляє пресслужба СБУ.
Тільки на «оренді» одного облікового запису ділки щодобово заробляли до 20 грн. Гроші отримували як через власні криптогаманці, так і на банківські картки.
За матеріалами справи, російські клієнти ботоферми використовували фейкові облікові записи для масового розгону прокремлівських наративів. Зокрема, про ситуацію на фронті та суспільно-політичну обстановку в Україні.
Також інтернет-агітатори росії виправдовували збройну агресію проти України та закликали до підтримки рашистів, зокрема на міжнародній арені.
Для цього подавали інформаційні «вкидання» від імені «звичайних» громадян, які нібито проживають в Україні та на території ЄС.
За даними слідства, організаторами ботоферми виявилися три мешканці Вінниці. Спеціалізоване обладнання вони встановили у орендованому гаражі.
Під час обшуків за його адресою та у приміщеннях фігурантів виявлено:
За матеріалами справи, російські клієнти ботоферми використовували фейкові облікові записи для масового розгону прокремлівських наративів. Зокрема, про ситуацію на фронті та суспільно-політичну обстановку в Україні.
Також інтернет-агітатори росії виправдовували збройну агресію проти України та закликали до підтримки рашистів, зокрема на міжнародній арені.
Для цього подавали інформаційні «вкидання» від імені «звичайних» громадян, які нібито проживають в Україні та на території ЄС.
За даними слідства, організаторами ботоферми виявилися три мешканці Вінниці. Спеціалізоване обладнання вони встановили у орендованому гаражі.
Під час обшуків за його адресою та у приміщеннях фігурантів виявлено:
▪️ комп'ютерну техніку з доказами незаконної діяльності;
▪️ 3 тис. SIM-карток українських та європейських операторів мобільного зв'язку;
▪️ 13 SIM-шлюзів та інше обладнання та програмне забезпечення;
▪️ банківські картки, через які вони отримували гроші від «клієнтів».
Уся вилучена техніка направлена на експертизу. Поки що фігурантам планується повідомити про підозру за ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України.
Продовжується розслідування щодо встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 15 років ув'язнення.
▪️ 3 тис. SIM-карток українських та європейських операторів мобільного зв'язку;
▪️ 13 SIM-шлюзів та інше обладнання та програмне забезпечення;
▪️ банківські картки, через які вони отримували гроші від «клієнтів».
Уся вилучена техніка направлена на експертизу. Поки що фігурантам планується повідомити про підозру за ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України.
Продовжується розслідування щодо встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 15 років ув'язнення.
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