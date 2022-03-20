Розбійні і рейдерські напади: СБУ нейтралізувала банду

Співробітники СБУ нейтралізували в Івано-Франківську злочинне угруповання, яке тероризувало жителів міста.
Банду очолював кримінальний авторитет, раніше судимий за вчинення тяжких злочинів, відзначили в СБУ.
Служба безпеки України нейтралізувала в Івано-Франківську організоване злочинне угруповання, члени якого тероризували жителів міста і брали участь в рейдерських захопленнях комерційних об'єктів.
Про це повідомляє регіональне управління СБУ в середу, 23 червня.
Відзначається, що банду очолював кримінальний авторитет, раніше судимий за вчинення тяжких злочинів, при цьому всі члени угруповання "сповідували злодійські "поняття".
Під час обшуків за місцем проживання затриманих правоохоронці вилучили незареєстровану зброю і боєприпаси, заборонені психотропні речовини, гроші, отримані злочинним шляхом. Виявлені засоби ураження і речовини направлені на експертизу.
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