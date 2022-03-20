Розбійні і рейдерські напади: СБУ нейтралізувала банду

11:33 23 червня Київ, Україна

Співробітники СБУ нейтралізували в Івано-Франківську злочинне угруповання, яке тероризувало жителів міста.

Банду очолював кримінальний авторитет, раніше судимий за вчинення тяжких злочинів, відзначили в СБУ.



Служба безпеки України нейтралізувала в Івано-Франківську організоване злочинне угруповання, члени якого тероризували жителів міста і брали участь в рейдерських захопленнях комерційних об'єктів.

Про це повідомляє регіональне управління СБУ в середу, 23 червня.

"Спецзагін СБУ затримав організатора і трьох учасників угруповання під час розбійного нападу кримінальників на підприємця. Зловмисники увірвалися в приміщення, заволоділи грошима потерпілого і, застосовуючи насильство, вимагали у нього $50 тисяч, які чоловік тримав в біткоїнах", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що банду очолював кримінальний авторитет, раніше судимий за вчинення тяжких злочинів, при цьому всі члени угруповання "сповідували злодійські "поняття".

"Злочинці підшукували жертв, забирали їхні гроші і обкладали регулярною "даниною". Зловмисники залякували потерпілих, погрожували їм насильством і фізичною розправою. Угруповання також займалося "вибиванням" неіснуючих боргів з громадян, здійснювало розбійні і рейдерські напади", - повідомляють в спецслужбі.

Під час обшуків за місцем проживання затриманих правоохоронці вилучили незареєстровану зброю і боєприпаси, заборонені психотропні речовини, гроші, отримані злочинним шляхом. Виявлені засоби ураження і речовини направлені на експертизу.