Розбійний напад в Кирилівці: подробиці з матеріалів справи

Поліцейські розкрили подробиці розбійного нападу, в Кирилівці, стався 3 серпня 2020 року. За 10 днів особистості підозрюваних були встановлені, проведено їх затримання.

Як виявилося, нападники були односельцями потерпілого і мали судимості. Третього серпня двоє злочинців увірвалися в будинок місцевого жителя в Кирилівці, побили господаря будинку і забрали у нього гроші і мисливську рушницю. Правоохоронцям вдалося по гарячих слідах затримати грабіжників. Їм вже оголошено про підозру.

В день скоєння розбійного нападу зловмисники спільно розпивали спиртні напої і один з них запропонував товаришеві піти з ним і забрати 250 грн у його боржника.

Вони прийшли в будинок до 74-річному чоловікові і стали вимагати гроші. Той відмовився, після чого зловмисники почали його бити. Пенсіонер кілька разів непритомнів.

Після цього грабіжники все ж забрали у чоловіка 250 грн і, прихопивши мисливську рушницю, зникли.

Так як потерпілий знав своїх кривдників, знайти їх було не важко.

Обидва підозрюваних були затримані. Днями суд обрав їм запобіжний захід.

Один з чоловіків, який був призвідником розбійного нападу, повідомив суду, що прийшов до потерпілого з'ясувати чому його син краде у нього птицю. Рушниця він не крав, а відібрав у господаря будинку, коли той почав йому погрожувати.

Другий підозрюваний розповів, що після вживання спиртного, товариш запропонував піти з ним і забрати у односельця борг. Сам він нікого не бив, а лише був присутній при інциденті. Крім того, чоловік повідомив, що має п'ятьох дітей, двоє з яких проживають з ним і його матір'ю, а троє - з колишньою дружиною.

Обидва зловмисники раніше були судимі, не мають офіційної роботи і зловживають спиртним. Так як за вчинене правопорушення їм загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі, прокурор просив обрати їм запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Суд погодився з доводами звинувачення і відправив підозрюваних на час слідства в СІЗО.