Розбій і викрадення людей: поліція викрила злочинне угруповання

20:47 31 травень Київ, Україна

Співробітники правоохоронних органів провели спецоперацію, в ході якої були затримані 7 членів злочинного угруповання, яких підозрюють у скоєнні тяжких та особливо тяжких злочинів на території Закарпаття.

Їх звинувачують у фактах незаконного позбавлення волі, розбоях та викраденні транспортних засобів, повідомляє Офіс Генпрокурора в понеділок, 31 травня.

"За даними слідства, житель Закарпаття організував стійке ієрархічне об'єднання, яке систематично займалося скоєнням тяжких і особливо тяжких злочинів на території Закарпатської області. Всі учасники злочинної організації - місцеві жителі спортивної статури, які мають навички бойових мистецтв і користуються авторитетом у злочинному середовищі регіону" - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці у Львові затримали 41-річного організатора, який прибув з Туреччини, ще одного координатора - на кордоні з Польщею. Інших учасників затримали в Мукачеві.

Також у Львові та Мукачеві проведено 23 обшуки, задіяно 60 екіпажів поліції. Під час обшуків вилучили понад 50 одиниць вогнепальної зброї, 15 одиниць автоматичної зброї, дві помпові рушниці, 20 пістолетів, шість гранат, понад 40 магазинів, патрони, пристрої для безшумної стрільби. Крім того, виявлено арсенал холодної зброї, тепловізори, радіостанції, gps-трекер, спецодяг та бронежилети, які використовувалися в злочинній діяльності.

За місцем проживання учасників злочинної організації виявили швейцарський годинник, золоті прикраси, коштовності, валюту, шість транспортних засобів, які використовувалися при підготовці і безпосередньому скоєнні злочинів, а також наркотики.



Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також перевіряється причетність фігурантів до скоєння злочинів на території України.