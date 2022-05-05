Розстріляли та переїхали танком: під Києвом виявили тіла чоловіків, убитих окупантами

12:13 05 травня Київ, Україна

У Вишгородському районі Київської області правоохоронці виявили тіла двох чоловіків, яких розстріляли та переїхали танком російські військові.



Про це у Фейсбуці повідомляє поліція Київської області.



4 травня у селі Рудня-Тальська поліціянти ексгумували тіла молодих чоловіків 22 та 23 років.

“25 лютого окупанти розстріляли автомобіль із двома мирними жителями у салоні. Але й цього загарбникам виявилося замало – рашисти переїхали машину з людьми важкою технікою”, – йдеться у повідомленні.

Поліціянти міста Іванків за участю прокурора та судмедексперта провели огляд убитих. Тіла забрали родичі для перепоховання у селі Мірча Бучанського району.