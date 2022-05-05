Розстріляли та переїхали танком: під Києвом виявили тіла чоловіків, убитих окупантами

У Вишгородському районі Київської області правоохоронці виявили тіла двох чоловіків, яких розстріляли та переїхали танком російські військові.
Про це у Фейсбуці повідомляє поліція Київської області.
4 травня у селі Рудня-Тальська поліціянти ексгумували тіла молодих чоловіків 22 та 23 років.
Про це у Фейсбуці повідомляє поліція Київської області.
4 травня у селі Рудня-Тальська поліціянти ексгумували тіла молодих чоловіків 22 та 23 років.
Поліціянти міста Іванків за участю прокурора та судмедексперта провели огляд убитих. Тіла забрали родичі для перепоховання у селі Мірча Бучанського району.
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