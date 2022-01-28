Розстріл військовослужбовців у Дніпрі: потерпілі одужують

Наразі, за словами головлікаря, стан дівчини-солдата, яка вважалася найтяжчою пацієнткою, стабілізувався.

"Вона ще на апараті ШВЛ, але гемоглобін у неї вже 85, а надійшла до нас вона із 30", – каже Риженко.