Розстріл військовослужбовців у Дніпрі: потерпілі одужують

П'ятеро поранених у Дніпрі солдатом Нацгвардії почали одужувати, повідомив головлікар Дніпропетровської обллікарні ім. Мечникова Сергій Риженко.
Внаслідок стрілянини поранення отримали п'ятеро, двоє з яких втратили чимало крові. Так, 22-річна дівчина-солдат, яка має проникне вогнепальне поранення черевної порожнини з виходом у спину та переломом хребта, втратила близько 3 літрів крові, а ще один військовий – близько 1 літра. Тому 27 січня у місті масово здавали кров колеги поранених та інші небайдужі.
Внаслідок стрілянини поранення отримали п'ятеро, двоє з яких втратили чимало крові. Так, 22-річна дівчина-солдат, яка має проникне вогнепальне поранення черевної порожнини з виходом у спину та переломом хребта, втратила близько 3 літрів крові, а ще один військовий – близько 1 літра. Тому 27 січня у місті масово здавали кров колеги поранених та інші небайдужі.
Наразі, за словами головлікаря, стан дівчини-солдата, яка вважалася найтяжчою пацієнткою, стабілізувався.
Поліпшуватись почав і стан інших поранених. 28 січня медики мають намір провести їм ще дві складні операції.
Нагадаємо, що 27 січня у Дніпрі сталася стрілянина. Як з'ясувалося згодом, 21-річний солдат термінової служби Артемій Рябчук під час видачі зброї з невстановлених причин розстріляв з автомата Калашникова варту військовослужбовців і втік. Внаслідок стрілянини загинули 4 військовослужбовців та одна цивільна жінка.
Наразі правоохоронці розслідують ймовірну службову недбалість керівництва Нацгвардії та перевіряють інформацію про можливе цькування солдата, який вчинив розстріл. Військовому вже повідомили про підозру в умисному вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї та боєприпасів.
Нагадаємо, що 27 січня у Дніпрі сталася стрілянина. Як з'ясувалося згодом, 21-річний солдат термінової служби Артемій Рябчук під час видачі зброї з невстановлених причин розстріляв з автомата Калашникова варту військовослужбовців і втік. Внаслідок стрілянини загинули 4 військовослужбовців та одна цивільна жінка.
Наразі правоохоронці розслідують ймовірну службову недбалість керівництва Нацгвардії та перевіряють інформацію про можливе цькування солдата, який вчинив розстріл. Військовому вже повідомили про підозру в умисному вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї та боєприпасів.
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