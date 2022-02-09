Розстріл у Дніпрі. Комісія МВС провела анкетування у частині

08:42 09 лютий Київ, Україна

Комісія при Міністерстві внутрішніх справ, яка розслідує обставини стрілянини у військовій частині Нацгвардії 3021 у Дніпрі, виявила серед особового складу факти позастатутних відносин. Про них стало відомо під час анкетування особового складу частини, повідомив у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.



«Отримані матеріали будуть направлені найближчими днями до ДБР. Закликаю журналістів чітко зрозуміти, що виявлені факти позастатутних відносин не свідчать про мотиви розстрілу. Мотиви поки що невідомі нам, і їх з'ясовуватиме ДБР у рамках досудового розслідування. Завдання службового розслідування МВС – з'ясування морально-психологічного клімату в колективі, перевірка процесів відбору та підготовки кадрів, дотримання порядку проходження військової служби», – заявив він.



Крім того, комісія виявила порушення порядку та організації несення служби, що, за словами заступника міністра, призвело до трагедії.



«Порушено порядок доступу до кімнати зберігання зброї. Зафіксовано відсутність контролю за замиканням ставниці для зброї, яка має бути належним чином замкнута. Також викликає питання якість інструктажу перед вступом у наряд та нехтування медичним забезпеченням військовослужбовців – низка медикаментів в аптечці була відсутня», – додав він.



Єнін зазначив, що частину з госпіталізованих внаслідок стрілянини вже виписали з реанімації, усі п'ятеро постраждалих одужують.



У мережі поширювали інформацію про те, що у військовій частині солдати страждали від позастатутних відносин – так званої дідівщини. ДБР перевіряє це.