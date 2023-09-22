Розслідування у Житомирі: незаконний продаж військового майна

Співробітники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо начальника служби логістики однієї з військових частин Житомирщини, який, як встановлено, здійснював незаконний продаж військового майна через інтернет та місцеві ломбарди.
Згідно з повідомленням, опублікованим ДБР у п'ятницю, 22 вересня, складено обвинувальний акт, який буде передано до суду.
Цей військовослужбовець мав доступ до місця зберігання техніки своєї частини та вкрав 60 камер нічного бачення та вісім тепловізорів різних моделей. Варто зазначити, що частину вкраденого обладнання було придбано коштами волонтерів. Надалі він реалізував вкрадене озброєння через інтернет та здав його у ломбарди.
Загальна сума збитків, завданих державі, оцінюється в 3,2 мільйона гривень.
Важливо, що під час попереднього розслідування військовослужбовець повернув кошти у повному обсязі.
В цей час ця особа звинувачується в незаконному заволодінні військовим майном зі зловживанням своїм службовим становищем, скоєним в умовах воєнного стану, що призвело до суттєвих збитків для держави. За ці дії йому може загрожувати позбавлення волі на строк до 15 років.
Згідно з повідомленням, опублікованим ДБР у п'ятницю, 22 вересня, складено обвинувальний акт, який буде передано до суду.
Цей військовослужбовець мав доступ до місця зберігання техніки своєї частини та вкрав 60 камер нічного бачення та вісім тепловізорів різних моделей. Варто зазначити, що частину вкраденого обладнання було придбано коштами волонтерів. Надалі він реалізував вкрадене озброєння через інтернет та здав його у ломбарди.
Загальна сума збитків, завданих державі, оцінюється в 3,2 мільйона гривень.
Важливо, що під час попереднього розслідування військовослужбовець повернув кошти у повному обсязі.
В цей час ця особа звинувачується в незаконному заволодінні військовим майном зі зловживанням своїм службовим становищем, скоєним в умовах воєнного стану, що призвело до суттєвих збитків для держави. За ці дії йому може загрожувати позбавлення волі на строк до 15 років.
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