Розслідування ООН підтвердило скоєння росіянами військових злочинів

15:07 23 вересня Київ, Україна

Слідчі Організації Об'єднаних Націй (ООН) виявили докази , що російські військові в Україні скоїли військові злочини.

Про це 23 вересня заявив Ерік Моуз – голова Слідчої комісії Ради ООН з прав людини.

"На підставі зібраних доказів комісія дійшла висновку, що в Україні були воєнні злочини", - сказав Моуз.

Комісія працювала з травня щодо розслідування заяв про військові злочини у Київській, Харківській, Сумській та Чернігівській областях.

"Ми були вражені великою кількістю страт у районах, які ми відвідали. Зараз комісія розслідує такі смерті у 16 містах та селищах", – сказав Ерік Моуз.

Слідчі спілкувалися зі 150 потерпілими та свідками злочинів та відвідали 27 населених пунктів, досліджували поховання, катівні та місця утримання полонених. Команда також досліджувала два повідомлення про неналежне поводження з окупантами з боку українських військових.



У доповіді комісії виділено кілька сфер, де дії російської армії були особливо жорстокими. Йдеться про невибіркові напади на цивільні райони, страти, тортури, сексуальне та гендерне насильство.



Комісія повідомила, що «використання росією вибухової зброї широкого радіусу дії в населених пунктах є джерелом величезної шкоди та страждань для мирного населення» і що низка атак «була здійснена без різниці між цивільними та комбатантами», зокрема, щодо застосування касетних боєприпасів чи реактивних систем та авіаударів по населених пунктах.

У заяві цитуються люди з 16 міст та населених пунктів, де продовжуються розслідування щодо страт, з достовірними твердженнями з багатьох інших випадків.



Були послідовні свідчення про жорстоке поводження та катування від потерпілих. Деяких з них росіяни вивезли на свою територію та там утримували тижнями. Повідомляється, що деякі жертви зникли.



Глава комісії Моуз також сказав, що вони знайшли докази невстановленої кількості російських солдатів, які вчинили злочини сексуального чи гендерного насильства. Вік їхніх жертв коливався від 4 до 82 років.

«Комісія задокументувала випадки, коли дітей ґвалтували, катували та незаконно заарештовували», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, за попередніми даними, російська армія скоїла в Україні близько 40 тис. військових злочинів. Масштаби тортур та знищення мирних жителів з'ясовуються здебільшого після деокупації.



Наразі масові за час війни поховання виявили у Бучі на Київщині та Ізюмі на Харківщині. Повідомлялося також про велику кількість братських могил у Маріуполі, однак оскільки місто перебуває під окупацією, то належне розслідування масових вбивств там не проводиться.