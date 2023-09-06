Розслідування Офісу Генпрокурора: затримано командира ТЦК у Вінниці за хабарництво

17:32 22 серпня Київ, Україна

Співробітники Офісу Генерального прокурора розкрили справу про хабарництво, під час якої було затримано командира відділення одного з відділів Вінницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.



Як повідомляється в офіційній публікації прокурорів Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, командиру відділення пред'явлено підозру у скоєнні злочину згідно з частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України – отримання неправомірної вигоди.



За даними слідства, головний сержант в обмін на суму 2 тисячі доларів передав групі військовозобов'язаних 70 офіційних, але незаповнених бланків повісток з підписом військового комісара та гербовою печаткою.



Під виглядом роз'яснення порядку заповнення документів та використання їх на території Вінницької області, включаючи блокпости, чиновник давав вказівки щодо незаконного використання цих повісток. Дії підозрюваного, як зазначається в повідомленні Офісу Генерального прокурора, могли б забезпечити можливість близько 70 військовозобов'язаних обійти службу по мобілізації, надавши фіктивне підтвердження отримання запрошень до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.



Правоохоронці затримали підозрюваного після передачі хабаря. Стосовно нього було обрано запобіжний захід. Деталі розслідування продовжують з'ясовуватись.