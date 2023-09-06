Розслідування корупційної схеми: ще три керівники "облгазів Фірташа" під підозрою

14:31 15 серпня Київ, Україна

Служба безпеки України повідомила про підозру ще трьох керівників облгазів, причетних до розкрадання блакитного палива з газотранспортної системи.

Про це повідомляє пресслужба СБУ

"СБУ та БЕБ продовжують розслідувати корупційні схеми підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа та топменеджменту підконтрольних йому компаній. Цього разу задокументовано злочинну діяльність голів правлінь "Волиньгазу", "Криворіжгазу" та "Чернігівгазу", які причетні до розкрадання блакитного палива з газотранспортної системи України" - йдеться у повідомленні.

У СБУ зазначили, що ці компанії фактично контролюються менеджментом "Регіональна газова компанія" ("РГК", афілійована з Фірташем), який загалом управляє двадцятьма міськими та облгазами, що становить 70% усіх газорозподільних мереж України.



За матеріалами СБУ посадовим особам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).