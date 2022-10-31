Поширювали російську пропаганду: СБУ провела обшуки у керівництва УПЦ МП у Кіровоградській області

Правоохоронці провели обшуки у керівництва Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП) у Кіровоградській області, яке, ймовірно, причетне до поширення ідей, що посягають на територіальну цілісність України, та розпалювання релігійної ворожнечі.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
За попередніми оцінками СБУ, у цих текстах містяться ознаки вчинення правопорушень, передбачених Кримінальним кодексом України.
Йдеться про ст. 110 – зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України та ст.. 161 – порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак.
Правоохоронці встановили, що антиукраїнські матеріали активно розповсюджували серед священнослужителів та віруючих, щоб сформувати серед них позиції, вигідні росії.. Зокрема виправдовувалася анексія Криму.
Правоохоронці встановили, що антиукраїнські матеріали активно розповсюджували серед священнослужителів та віруючих, щоб сформувати серед них позиції, вигідні росії.. Зокрема виправдовувалася анексія Криму.
Усі вилучені матеріали надіслано на експертизи.
З початку війни СБУ відкрила 23 кримінальні провадження з підривної діяльності окремих представників УПЦ МП, вже є 33 підозрюваних – від агентів збору інформації до коригувальників вогню.
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