"Розквартирувала росіян": СБУ затримала «завгоспа» колишньої окупаційної адміністрації Миколаївської області

У ході стабілізаційних заходів у звільнених районах Миколаївської області правоохоронці викрили ще одну ймовірну поплічницю російських окупантів. Зловмисницею виявилася мешканка Снігурівки, яка на початку повномасштабного вторгнення підтримала російських загарбників.
Про це повідомила Служба безпеки України.
Про це повідомила Служба безпеки України.
СБУ уточнює, що підозрювана визначала придатність будівель до "розквартирування" представників окупаційних угруповань.
Також вона контролювала кошторис витрат на відновлення інфраструктурних споруд, що використовуються ворогом для базування власних підрозділів. Серед таких об'єктів були житлові будинки місцевих мешканців, які виїхали на підконтрольну українській владі територію.
Після звільнення району жінка намагалася втекти, однак зробити це їй не вдалося.
У спецслужбі уточнюють, що санкція цієї статті передбачає покарання до 10 років ув'язнення.
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