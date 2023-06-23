Розкрито справу про присвоєння державних земель ексчиновником Держгеокадастру

Фахівці СБУ розкрили скандальну справу щодо присвоєння тисяч гектарів державних земель ексчиновником Держгеокадастру. Про це стало відомо із повідомлення пресслужби СБУ 23 червня.
Фахівці спецслужб зібрали докази проти колишнього чиновника, який раніше обіймав керівну посаду в Головному управлінні Держгеокадастру в одній із центральних областей України. З матеріалів справи стало зрозуміло, що після його звільнення було влаштовано незаконну схему присвоєння державних лісових угідь на території Житомирщини.
За несанкціонованими діями зловмисника було вилучено майже 2000 гектарів земель, що були в комунальній власності, загальною вартістю понад 70 мільйонів гривень. Майже третина земель Барашівської територіальної громади виявилася викраденою.
Для здійснення цієї махінації організатор залучив чотирьох державних реєстраторів, землевпорядників, керівницю місцевого сільгосппідприємства та свого колишнього водія.
Злочинці незаконно переписували гектари лісових угідь на приватні комерційні структури агросектору під їхнім контролем. Для цього вони надавали неправдиві дані до державних баз даних та реєстрів майна.
У ході слідчих заходів у приміщенні регіонального управління Держгеокадастру та в офісах однієї з фігуранток справи було виявлено документи, що підтверджують незаконну діяльність.
На підставі зібраних доказів колишньому організатору та його шістьом спільникам було оголошено про підозру в особливо великому шахрайстві, вчиненому організованою групою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
СБУ запропонувала заарештувати активи агропідприємства, яке брало участь у цій схемі, і готуються клопотання про накладення арешту на майно решти учасників цього злочину.
Фахівці спецслужб зібрали докази проти колишнього чиновника, який раніше обіймав керівну посаду в Головному управлінні Держгеокадастру в одній із центральних областей України. З матеріалів справи стало зрозуміло, що після його звільнення було влаштовано незаконну схему присвоєння державних лісових угідь на території Житомирщини.
За несанкціонованими діями зловмисника було вилучено майже 2000 гектарів земель, що були в комунальній власності, загальною вартістю понад 70 мільйонів гривень. Майже третина земель Барашівської територіальної громади виявилася викраденою.
Для здійснення цієї махінації організатор залучив чотирьох державних реєстраторів, землевпорядників, керівницю місцевого сільгосппідприємства та свого колишнього водія.
Злочинці незаконно переписували гектари лісових угідь на приватні комерційні структури агросектору під їхнім контролем. Для цього вони надавали неправдиві дані до державних баз даних та реєстрів майна.
У ході слідчих заходів у приміщенні регіонального управління Держгеокадастру та в офісах однієї з фігуранток справи було виявлено документи, що підтверджують незаконну діяльність.
На підставі зібраних доказів колишньому організатору та його шістьом спільникам було оголошено про підозру в особливо великому шахрайстві, вчиненому організованою групою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
СБУ запропонувала заарештувати активи агропідприємства, яке брало участь у цій схемі, і готуються клопотання про накладення арешту на майно решти учасників цього злочину.
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