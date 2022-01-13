Розкрита схема незаконних пасажирських перевезень з ОРДЛО

14:54 06 травень Київ, Україна

Служба безпеки України викрила осіб, які організували нелегальні пасажирські перевезення з території окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) . За "кришування" частину грошей ділки платили в "бюджет" бойовиків.

Про це повідомили в пресцентрі Служби безпеки України.



Згідно з отриманими даними, організатором протиправної діяльності є житель Макіївки Донецької області, який для організації нелегальних перевезень з ОРДЛО в Харківську і Дніпропетровську області використовував два власних мікроавтобуси. Щомісяця ділки здійснювали до п'яти рейсових поїздок. Для перевезення пасажирів організатори протиправної діяльності використовували «маршрут» через територію РФ і тимчасово непідконтрольні ділянки держкордону.





В ході відпрацювання оперативної інформації правоохоронці викрили в пункті пропуску «Гоптівка» транспортні засоби учасників схеми. Зараз один із зловмисників затриманий, йому повідомлено про підозру.

В рамках кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за статтею 258-3 («Участь в діяльності терористичної групи чи терористичної організації») Кримінального кодексу України, проводиться досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.



Заходи з блокування схеми проводило Управління СБУ в Дніпропетровській області спільно з Держприкордонслужбою та за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.