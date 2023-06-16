Розкрито схему незаконного продажу палива від ДП "Укрспирт" за завищеними цінами

"Дії цих осіб кваліфіковані за статтею 191 Кримінального кодексу України, п'ятою частиною. Двох осіб, включаючи колишнього начальника управління ДП, та одного з фактичних бенефіціарів групи підприємств, затримали відповідно до статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України", - додали в НАБУ.