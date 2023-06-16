Розкрито схему незаконного продажу палива від ДП "Укрспирт" за завищеними цінами

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), співпрацюючи з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), розкрили схему незаконного продажу коксохімічного палива від імені державного підприємства "Укрспирт" за завищеними цінами.
Інформація про це надійшла від пресслужб НАБУ та САП. У ході розслідування було з'ясовано, що у період з 2017 по 2020 рік ДП "Укрспирт" організувало тендери на закупівлю вказаного палива, переможцями яких було визначено приватні компанії.
Як запевняє слідство, ці компанії поставили понад 20 тисяч тонн палива за цінами, що значно перевищують ринкові ставки. Щоби створити ілюзію прозорості торгів, підприємці залучили технічних посередників.
Внаслідок таких махінацій ДП "Укрспирт" зазнало збитків, оцінених у більш ніж 55 мільйонів гривень, повідомили у пресслужбі НАБУ. Також зазначається, що 30 травня семеро осіб, причетних до цієї схеми, отримали повідомлення про підозру.
З них троє обіймали керівні посади у ДП "Укрспирт" у момент скоєння злочину.
Інформація про це надійшла від пресслужб НАБУ та САП. У ході розслідування було з'ясовано, що у період з 2017 по 2020 рік ДП "Укрспирт" організувало тендери на закупівлю вказаного палива, переможцями яких було визначено приватні компанії.
Як запевняє слідство, ці компанії поставили понад 20 тисяч тонн палива за цінами, що значно перевищують ринкові ставки. Щоби створити ілюзію прозорості торгів, підприємці залучили технічних посередників.
Внаслідок таких махінацій ДП "Укрспирт" зазнало збитків, оцінених у більш ніж 55 мільйонів гривень, повідомили у пресслужбі НАБУ. Також зазначається, що 30 травня семеро осіб, причетних до цієї схеми, отримали повідомлення про підозру.
З них троє обіймали керівні посади у ДП "Укрспирт" у момент скоєння злочину.
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