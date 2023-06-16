Розкрито схему незаконного захоплення заводу дитячих продуктів: затримано організаторів

14:49 19 травня Київ, Україна





Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.



У ході розслідування було встановлено, що у липні 2022 року учасники злочинної групи здійснили незаконну реєстрацію підприємства під контролем підлеглих осіб з метою незаконного захоплення 100% статутного капіталу заводу дитячих продуктів у Полтавській області. Для цього вони отримали несанкціонований доступ до державних реєстрів та підробили кілька документів. Національна поліція розкрила схему, за якою група осіб намагалася здійснити незаконне захоплення Хорольського заводу дитячих продуктів харчування під керівництвом політтехнолога на ім'я Ігор Мізрах.Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.У ході розслідування було встановлено, що у липні 2022 року учасники злочинної групи здійснили незаконну реєстрацію підприємства під контролем підлеглих осіб з метою незаконного захоплення 100% статутного капіталу заводу дитячих продуктів у Полтавській області. Для цього вони отримали несанкціонований доступ до державних реєстрів та підробили кілька документів.

Внаслідок цих дій заводу було завдано збитків, що перевищують 250 мільйонів гривень. Представники Національної поліції стверджують, що окрім організаторів, до групи входили співробітники правоохоронних органів, адвокати, нотаріуси та навіть кримінальні авторитети. Головним організатором шахрайських дій, за версією слідства, є адвокат та власник медіахолдингу.



Представники Національної поліції стверджують, що він використовував інформаційні ресурси під своїм контролем як інструменти тиску та шантажу щодо бізнесменів та політиків. Згідно з джерелами з правоохоронних органів, йдеться про Ігоря Мізраха. З метою фінансування цієї операції він залучив кошти у розмірі 530 тисяч доларів під керівництвом колишнього заступника міністра сільського господарства російської федерації, згідно з інформацією слідства.



Згідно з інформацією, отриманою від Національної поліції, ця особа вже неодноразово привертала увагу правоохоронних органів своїми шахрайськими та здирницькими діями.



У четвер, 18 травня, правоохоронці успішно затримали 9 основних учасників організованого злочинного угруповання, включаючи його організаторів, у рамках масштабної операції з розкриття шахрайської схеми. Поліціянти здійснили понад 50 обшуків у місцях проживання підозрюваних, офісних приміщеннях та транспортних засобах.

Внаслідок обшуків було вилучено мобільні телефони, різні документи, зброю, патрони, кошти, автомобілі, "чорнові записи" та паспорт громадянина російської федерації, що належить одному з організаторів злочинної групи, а також інші предмети. Затриманим було пред'явлено підозри щодо кількох статей Кримінального кодексу.



Наразі поліція продовжує встановлювати та затримувати інших учасників цієї злочинної організації, а також перевіряє їхню причетність до планування рейдерських захоплень інших підприємств на території різних областей країни. Розслідування продовжується.