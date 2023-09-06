Розкрито схему незаконного привласнення сільгосппродукції в НААН - САП

07:51 01 вересня Київ, Україна

Правоохоронці розкрили великомасштабну схему незаконного присвоєння сільськогосподарської продукції на одному з підприємств Національної академії аграрних наук.



Про це інформувала Спеціалізована антикорупційна прокуратура у своєму телеграм-каналі.



Конкретно йдеться про "Дослідне господарство "Проскурівка" Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН України".



Колишній директор державного підприємства та керівник приватної фірми стали фігурантами цієї схеми та отримали звинувачення.



Прокуратура кваліфікувала дії колишнього директора як злочин за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.



Керівнику приватної компанії також пред'явлено звинувачення за ч. 3 ст. 27 (організація скоєння злочину) та ч. 2 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.



Слідство встановило, що з липня до серпня 2018 року підозрювані незаконно заволоділи майном державного підприємства, а саме п'ятьма тисячами тонн зерна пшениці озимої та ярої.



Для приховання незаконної операції зловмисники уклали фіктивні договори, згідно з якими п'ять тисяч тонн зерна було нібито передано на зберігання приватному підприємству.



Надалі фігуранти реалізували привласнене зерно іншим суб'єктам господарювання. Ці дії спричинили збитки для державної компанії у розмірі понад 22,9 мільйона гривень.



Розслідування триває.