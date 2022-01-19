Розкрито злочинну схему збагачення в Сумській вк

21:21 04 вересень Київ, Україна

За привласнення грошових коштів у розмірі 250 тис. гривень, ДБР повідомило про підозру двом співробітникам Сумської виправній колонії.



Про це повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань.

За даними попереднього розслідування, начальник установи розробив схему протиправного збагачення та долучив до неї керівника окремого структурного підрозділу та його підлеглого. Зокрема, за злочинною схемою з квітня та до кінця серпня 2020 року в колонії фіктивно працювало кілька людей, яким на підставі табелів обліку робочого часу, підписаних керівником підрозділу, виплачувалася заробітна плата та нараховувалися підвищенні премії.





Фактично ці працівники не працювали та не виконували своїх службових обов'язків. Фіктивні працівники отримували лише невеликий відсоток, а решту коштів двічі на місяць забирали собі учасники організованої групи. Таким чином, організована група заволоділа майже 250 тис. гривень, що були виділені на заробітну плату працівникам колонії.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним у скоєнні злочину за частиною 5 статті 191 КК України запобіжного заходу та звільнення з займаних посад.



У разі доведення провини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.



Протиправну схему незаконного привласнення бюджетних коштів викрито Державним бюро розслідувань спільно з прокуратурою Сумської області, за матеріалами Управління стратегічних розслідувань в Сумській області.