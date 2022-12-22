Рашисти обстріляли два міста Харківщини, є поранені

15:45 22 грудня Київ, Україна

У четвер, 22 грудня, росіяни знову обстріляли міста Куп'янськ та Вовчанськ Харківської області. Внаслідок атаки постраждали мирні люди, повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У Вовчанську внаслідок обстрілу поранення отримали п'ятеро людей. Четверо з них (троє чоловіків та одна жінка) - працівники центральної районної лікарні. У них діагностовано вибухові та осколкові ушкодження. Також поранення отримав перехожий, 62-річний чоловік. Всім постраждалим надається вся необхідна допомога, повідомляє Синєгубов.

Як повідомив голова ОВА, у Куп'янську внаслідок ракетного удару пошкоджено житловий будинок. Попередньо – без постраждалих, але інформація уточнюється.