Рашисти обстріляли два міста Харківщини, є поранені
15:45 22 грудня Київ, Україна
У четвер, 22 грудня, росіяни знову обстріляли міста Куп'янськ та Вовчанськ Харківської області. Внаслідок атаки постраждали мирні люди, повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"У Вовчанську внаслідок обстрілу поранення отримали п'ятеро людей. Четверо з них (троє чоловіків та одна жінка) - працівники центральної районної лікарні. У них діагностовано вибухові та осколкові ушкодження. Також поранення отримав перехожий, 62-річний чоловік. Всім постраждалим надається вся необхідна допомога, повідомляє Синєгубов.
Як повідомив голова ОВА, у Куп'янську внаслідок ракетного удару пошкоджено житловий будинок. Попередньо – без постраждалих, але інформація уточнюється.
"Крім того, сьогодні у селі Протопопопівка Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої в лісі підірвався 25-річний чоловік. Його госпіталізовано з пораненнями", - йдеться у повідомленні.
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