Рашисти зайшли до херсонського міста Олешки. Місто продовжує повноцінне функціонування

12:32 17 березня Київ, Україна

До міста Олешки на Херсонщині зайшли російські війська. Про це у відеозверненні у Facebook повідомив мер міста Євген Ріщук у четвер, 17 березня.



За його словами, зараз російські окупанти "заселяються" в Олешки.



"Я щойно від них, мене трошки "потеребили". У цілому нині нічого страшного не відбувається. Вони зараз заселяються до міста. Не знаємо їхньої позиції. Нам сказали: "Підтримуйте порядок, як і підтримували, ми жодного відношення до вас зараз не матимемо". Патруль наш далі працює, ми далі працюємо, сміття вивозимо, хліб печемо, ми працюємо незалежно від того, що відбувається у місті", – сказав Ріщук.