Рашисти захопили у полон моряків вантажного судна SMARTA

17:47 11 квітня Київ, Україна

Російські окупаційні війська захопили моряків судна SMARTA під прапором Ліберії у порту Маріуполя. У полон потрапили 18 громадян України та один громадянин Єгипту.

Про це повідомила уповноважена з прав людини Верховної Ради Людмила Денисова.

Членів екіпажу і дружину капітана судна, що знаходилася на борту, вивезено в невідомому напрямку. За попередніми даними, вони можуть знаходитися на території тимчасово окупованого Донецька.



Перед Перед захопленням моряків російські війська обстрілювали судно



За інформацією омбудсмена, суховантаж зайшов у порт Маріуполя 21 лютого і далі прямував до Туреччини. Проте через активну російську військову агресію він не отримав дозвіл на вихід у море і залишився пришвартованим до 18-го причалу Маріупольського порту.



Такими діями рф порушує декларацію про життя і свободу, особисту недоторканність, гарантовані статтями 3 і 5 Конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 року і право на свободу пересування, гарантовано статтею 2 Протоколу N4 до Конвенції.

Денисова вже попросила Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну та експертну місію, створену державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти.