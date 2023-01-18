Рашисти за добу вдарили по Запорізькій області 171 раз

14:39 18 січня Київ, Україна

Російські терористи вдарили по Запорізькій області за добу 171 раз. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Продовжуємо захищати наш регіон від ворожої навали. Потуги загарбника стати господарем чужої землі невдалі, хоча інтенсивність ворожого вогню продовжує зростати. Минулої доби ми пережили рекордний 171 обстріл, додалося ще 22 повідомлення про руйнування будинків і квартир мирних людей внаслідок влучення снарядів і ракет", - йдеться в повідомленні

Повідомляється, що протягом доби обстріляли 26 населених пунктів на вільних від ворога територіях області.