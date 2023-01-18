Рашисти за добу вдарили по Запорізькій області 171 раз
14:39 18 січня Київ, Україна
Російські терористи вдарили по Запорізькій області за добу 171 раз. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Продовжуємо захищати наш регіон від ворожої навали. Потуги загарбника стати господарем чужої землі невдалі, хоча інтенсивність ворожого вогню продовжує зростати. Минулої доби ми пережили рекордний 171 обстріл, додалося ще 22 повідомлення про руйнування будинків і квартир мирних людей внаслідок влучення снарядів і ракет", - йдеться в повідомленні
Повідомляється, що протягом доби обстріляли 26 населених пунктів на вільних від ворога територіях області.
"Найбільше страждають, як і раніше, громади на лінії вогню - знову Степногірськ, Оріхів та Гуляйполе палають. З самого ранку обстрілів зазнає Таврійська громада. Ворожа артилерія та "Гради" несуть руйнування і не дають спокою. Нині одна поранена людина у Гуляйполі. Крім того, порушуючи всі правила ведення війни, ворог застосовує запальні боєприпаси. Але ставка держави-терориста залякати мирне населення зазнає невдачі", - пише Старух в офіційному ТГ-каналі.
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