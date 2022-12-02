Рашисти за добу обстріляли Херсонську область 42 рази

11:24 02 грудня Київ, Україна

У Херсонській області армія Росії за суті здійснила 42 обстріли, внаслідок яких є загиблі та поранені.

За добу Херсонщину обстріляли 42 рази, є загиблі

Херсонщина – під щоденним обстрілом

Вбито трьох людей, ще семеро мешканців Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості, повідомив голова ОВА

Голова Херсонської ОВ Ярослав Янушевич узагальнив дані про ворожі обстріли області за минулу добу, 1 грудня.

Зазначається, що російські окупанти 42 рази обстріляли територію Херсонщини, цілеспрямовано атакував громадянську інфраструктуру та вбивав мирних мешканців.

"Херсонський район - росіяни продовжують бити по житлових кварталах Херсона, ворожі снаряди потрапили до приватних та багатоквартирних будинків. Також ворог обстріляв наступні населені пункти району: Понятівку, Токарівку, Інгулець, Молодіжне, Дніпровське, Даріївку, Янтарне, Іванівку, Микільське, Зеленівку, Музиківку та територію поблизу Степанівки. Бериславський район - російські окупанти обстріляли Новоолександрівку, Золоту Балку, Республіканець, Українку, Гаврилівку та Качкарівку", - повідомляє голова ОВА.

Повідомляється, що через російські обстріли є вбиті та поранені серед цивільного населення.

"Рашисти вбили троє людей, ще семеро мешканців Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.





