Рашисти за добу обстріляли Херсонську область 42 рази

У Херсонській області армія Росії за суті здійснила 42 обстріли, внаслідок яких є загиблі та поранені.
За добу Херсонщину обстріляли 42 рази, є загиблі
Херсонщина – під щоденним обстрілом
Вбито трьох людей, ще семеро мешканців Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості, повідомив голова ОВА
Голова Херсонської ОВ Ярослав Янушевич узагальнив дані про ворожі обстріли області за минулу добу, 1 грудня.
Зазначається, що російські окупанти 42 рази обстріляли територію Херсонщини, цілеспрямовано атакував громадянську інфраструктуру та вбивав мирних мешканців.
Повідомляється, що через російські обстріли є вбиті та поранені серед цивільного населення.
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