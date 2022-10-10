Рашисти за кілька годин випустили по Україні 75 ракет

11:39 10 жовтня Київ, Україна

Окупанти випустили по Україні 75 ракет, 41 із них вдалося збити ППО, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Залужний розповів, що росія завдає масованих ракетних та авіаційних ударів по території України, застосовує ударні безпілотники.

«Країна-терорист російська федерація завдає масованих ракетних та авіаційних ударів по території України, застосовує ударні БПЛА. Зранку агресором випущено вже 75 ракет. 41 з них знешкоджено нашою ППО. Збройні сили роблять все можливе, щоб захистити співгромадян», - написав він.

Збройні сили роблять все можливе, щоб захистити громадян. Проте ворожа атака продовжується.



Нагадаємо, вранці 10 жовтня росія завдала масованих ракетних ударів по Києву та інших великих містах України. Є загиблі та поранені. Точна інформація щодо жертв уточнюється.