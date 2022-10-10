Рашисти за кілька годин випустили по Україні 75 ракет

Окупанти випустили по Україні 75 ракет, 41 із них вдалося збити ППО, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
Залужний розповів, що росія завдає масованих ракетних та авіаційних ударів по території України, застосовує ударні безпілотники.
Збройні сили роблять все можливе, щоб захистити громадян. Проте ворожа атака продовжується.
Нагадаємо, вранці 10 жовтня росія завдала масованих ракетних ударів по Києву та інших великих містах України. Є загиблі та поранені. Точна інформація щодо жертв уточнюється.
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