Рашисти підірвали "танконебезпечну" дорогу на стику кордонів України, росії та білорусі

10:53 31 травня Київ, Україна

У районі КПП "Веселівка" він же "Три сестри", що знаходиться на кордоні з Чернігівською областю, рашисти підірвали ділянку дороги, щоб не допустити "рейду ДРГ до Брянської області". Також загарбники бояться, що цією дорогою на територію росії могли піти українські танки, назвавши напрямок "танконебезпечним". У ДПСУ у відповідь потролили загарбників.

"Підірвано українську дорогу біля "трьох сестер" — у місці, де з'єднуються Україна (Чернігівська обл.), білорусь (Гомельська обл.) та росія (Брянська обл.). На кордоні на Чернігівщині знищено шлях противника, який він міг би колись спробувати використати для атак", – видали пропагандисти.

У Держприкордонслужбі України підрив дороги підтвердили та висміяли "наддержаву".

"Рубрика від "Київ за три дні" до "Підриваємо дороги, щоб нас не захопили". Росіяни підірвали дорогу у Чернігівській області на стику кордонів України, білорусі та росії… хоча навряд чи їм це допоможе”, – іронічно зазначили у ДПСУ.

Пункт пропуску "Три сестри" знаходиться на кордоні трьох республік - росії, України та білорусі. Там знаходиться монумент у вигляді трьох обелісків, що символізують собою співдружність слов'янських народів. У травні 2022 року через повномасштабну війну влада Чернігівської області розпочала підготовку документів для демонтажу пам'ятника.