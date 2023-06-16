Рашисти підірвали "танконебезпечну" дорогу на стику кордонів України, росії та білорусі

У районі КПП "Веселівка" він же "Три сестри", що знаходиться на кордоні з Чернігівською областю, рашисти підірвали ділянку дороги, щоб не допустити "рейду ДРГ до Брянської області". Також загарбники бояться, що цією дорогою на територію росії могли піти українські танки, назвавши напрямок "танконебезпечним". У ДПСУ у відповідь потролили загарбників.
У Держприкордонслужбі України підрив дороги підтвердили та висміяли "наддержаву".
Пункт пропуску "Три сестри" знаходиться на кордоні трьох республік - росії, України та білорусі. Там знаходиться монумент у вигляді трьох обелісків, що символізують собою співдружність слов'янських народів. У травні 2022 року через повномасштабну війну влада Чернігівської області розпочала підготовку документів для демонтажу пам'ятника.
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