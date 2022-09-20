Рашисти вивезли ще 135 дітей із окупованого Маріуполя

Російські окупанти викрали з тимчасово окупованого Маріуполя ще 135 дітей. Дітей вивезли літаком міноборони росії до москви.
Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.
З москви дітей хочуть відправити в російські сім'ї в Астраханській, Воронезькій, Курській, Московській, Мурманській, Нижегородській, Омській, Пензенській, Ростовській, Рязанській, Самарській, Челябінській областях та москві.
Курує вивіз, за словами Андрющенка, російська уповноважена президента з прав дитини Марія Львова-Бєлова, яку нещодавно внесли за це до списку санкцій США.
Щонайменше точно відомо про одну трирічну дівчинку з Маріуполя.
Курує вивіз, за словами Андрющенка, російська уповноважена президента з прав дитини Марія Львова-Бєлова, яку нещодавно внесли за це до списку санкцій США.
Щонайменше точно відомо про одну трирічну дівчинку з Маріуполя.
З початку повномасштабного вторгнення безвісти зникли в Україні 236 дітей, а ще понад 7 тисяч вважають незаконно депортованими до росії. Частину дітей вдається повернути на батьківщину.
Нагадаємо, що незаконне вивезення дітей з території України є міжнародним злочином та однією з ознак скоєння злочину геноциду.
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