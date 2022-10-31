Рашисти випустили по Дніпропетровщині 40 снарядів, є загиблі

10:02 31 жовтня Київ, Україна

Російські війська обстріляли Марганецьку громаду на Дніпропетровщині, з російських "Градів" випустили 40 снарядів, загинула жінка, ще одна - поранена.



Про це повідомив голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Росіяни атакували РСЗВ, важкою артилерією та дронами-камікадзе. На Нікопольщині під вогонь потрапила Марганецька громада. Найбільше постраждав сам Марганець. Туди прилетіли 40 снарядів із російських "Градів". Загинула 31-річна жінка. Ще одна жінка – поранена. Вона у лікарні", - зазначив він.

Резніченко додав, що у місті пошкоджено майже 30 багатоповерхових та приватних будинків. Понівечено місцевий ліцей, адміністративну будівлю, автомобілі та лінії електропередач.



У Кам'янському районі ворог вдарив дронами-камікадзе по об'єкту енергетичної інфраструктури, який зазнав серйозних руйнувань.