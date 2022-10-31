Рашисти випустили по Дніпропетровщині 40 снарядів, є загиблі

Російські війська обстріляли Марганецьку громаду на Дніпропетровщині, з російських "Градів" випустили 40 снарядів, загинула жінка, ще одна - поранена.
Про це повідомив голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко.
Про це повідомив голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко.
Резніченко додав, що у місті пошкоджено майже 30 багатоповерхових та приватних будинків. Понівечено місцевий ліцей, адміністративну будівлю, автомобілі та лінії електропередач.
У Кам'янському районі ворог вдарив дронами-камікадзе по об'єкту енергетичної інфраструктури, який зазнав серйозних руйнувань.
У Кам'янському районі ворог вдарив дронами-камікадзе по об'єкту енергетичної інфраструктури, який зазнав серйозних руйнувань.
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