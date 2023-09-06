Рашисти випустили понад триста снарядів по Херсону за добу

Армія росії обстріляла Херсон вночі 14 серпня, внаслідок чого постраждали троє мирних жителів. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Він зазначив, що черговий удар по житлових кварталах міста стався близько 2:00. Внаслідок обстрілу отримали тяжкі поранення двоє чоловіків віком 48 та 44 років, у 85-річної жінки травми середнього ступеня тяжкості. Усіх постраждалих госпіталізували до лікарень.
Минулої доби ворог здійснив 83 обстріли, випустивши по населених пунктах Херсонщини 399 снарядів. Внаслідок атак постраждали території та споруди гаражного кооперативу, будівля медичної лабораторії, складські приміщення у Херсоні, а також медзаклад у Бериславі.
Він зазначив, що черговий удар по житлових кварталах міста стався близько 2:00. Внаслідок обстрілу отримали тяжкі поранення двоє чоловіків віком 48 та 44 років, у 85-річної жінки травми середнього ступеня тяжкості. Усіх постраждалих госпіталізували до лікарень.
Минулої доби ворог здійснив 83 обстріли, випустивши по населених пунктах Херсонщини 399 снарядів. Внаслідок атак постраждали території та споруди гаражного кооперативу, будівля медичної лабораторії, складські приміщення у Херсоні, а також медзаклад у Бериславі.
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