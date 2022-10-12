Рашисти випустили понад сто снарядів по Нікополю, є постраждалі

11:57 12 жовтня Київ, Україна

У Нікополі Дніпропетровської області внаслідок російських обстрілів тяжко поранено 6-річну дитину та двох жінок. Пошкоджено залізничну станцію, кафе, магазини, п'ять багатоповерхівок та 14 приватних будинків, лінії електропередач та газопроводи.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

“Сто прильотів із “Граду” по Нікополю. Російські терористи стріляють по всьому живому. Через ці обстріли поранено троє, з них шестирічна дівчинка. Стан у всіх тяжкий. Сто пусків ракет росіянам було мало, ще додалися обстріли артилерії”, – наголосив він.

За словами Тимошенка, від такої руйнівної атаки, спрямованої проти мирного населення, пошкоджено залізничну станцію "Нікополь". Росіяни влучили у вагон-рефрижератор, що загорівся. Пошкоджено двоповерхову адмінбудівлю, кафе, кіоски, магазини, шість ліній електропередач та газопроводи.

Також через обстріл пошкоджено п'ять багатоповерхівок та 14 приватних будинків.