Рашисти випустили 10 авіабомб Бериславом, є поранені

Армія Росії здійснила авіаційне обстріл Херсонської області, випустивши 10 авіабомб по Бериславу і двоє людей отримали поранення.
Цю інформацію поширив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін через свій канал у месенджері Telegram.
Прокудін підкреслив, що атаку з боку російських збройних сил було завдано на Берислав у Херсонській області з використанням авіації. Внаслідок інциденту дві жінки отримали поранення. У 68-річної мешканки місцевого населеного пункту діагностовано мінно-вибухову травму, вогнепальний перелом кінцівки, черепно-мозкову травму та інші ушкодження.. В даний час медики проводять діагностику та надають медичну допомогу.
Також жінку віком 55 років було доставлено до лікарні з пораненнями кінцівок та мінно-вибуховою травмою.
Прокудін також зазначив, що внаслідок обстрілу пошкоджено службові автомобілі. Ще дві керовані авіабомби вразили село Веселе, і зараз проводиться оцінка наслідків цього удару.
Цю інформацію поширив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін через свій канал у месенджері Telegram.
Прокудін підкреслив, що атаку з боку російських збройних сил було завдано на Берислав у Херсонській області з використанням авіації. Внаслідок інциденту дві жінки отримали поранення. У 68-річної мешканки місцевого населеного пункту діагностовано мінно-вибухову травму, вогнепальний перелом кінцівки, черепно-мозкову травму та інші ушкодження.. В даний час медики проводять діагностику та надають медичну допомогу.
Також жінку віком 55 років було доставлено до лікарні з пораненнями кінцівок та мінно-вибуховою травмою.
Прокудін також зазначив, що внаслідок обстрілу пошкоджено службові автомобілі. Ще дві керовані авіабомби вразили село Веселе, і зараз проводиться оцінка наслідків цього удару.
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