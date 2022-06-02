Рашисти ввели смертну кару в окупованому Маріуполі

Російські війська встановили страту в тимчасово окупованому Маріуполі.
Про це повідомили на сторінці Маріупольської міськради у Telegram у четвер, 2 червня.
Окупанти саджають у в'язницю або розстрілюють тих, хто відмовився співпрацювати з колаборантами та окупаційною владою.
За словами мера Маріуполя Вадима Бойченка, фейковий суд "ДНР" засудив до 10-річного ув'язнення главу одного з приазовських селищ. При цьому щонайменше одного держслужбовця страчено шляхом розстрілу.
Окупанти саджають у в'язницю або розстрілюють тих, хто відмовився співпрацювати з колаборантами та окупаційною владою.
За словами мера Маріуполя Вадима Бойченка, фейковий суд "ДНР" засудив до 10-річного ув'язнення главу одного з приазовських селищ. При цьому щонайменше одного держслужбовця страчено шляхом розстрілу.
На вирок чекає також українська суддя. Відомо, що вона зазнає тортур з боку окупантів.
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