Рашисти ввели смертну кару в окупованому Маріуполі

15:53 02 червня Київ, Україна

Російські війська встановили страту в тимчасово окупованому Маріуполі.

Про це повідомили на сторінці Маріупольської міськради у Telegram у четвер, 2 червня.



Окупанти саджають у в'язницю або розстрілюють тих, хто відмовився співпрацювати з колаборантами та окупаційною владою.



За словами мера Маріуполя Вадима Бойченка, фейковий суд "ДНР" засудив до 10-річного ув'язнення главу одного з приазовських селищ. При цьому щонайменше одного держслужбовця страчено шляхом розстрілу.

"Також у в'язниці в Оленівці утримуються кілька десятків волонтерів, які у березні-квітні допомагали в евакуації маріупольців та намагалися доставити продукти з водою до заблокованого міста", – йдеться у повідомленні.



На вирок чекає також українська суддя. Відомо, що вона зазнає тортур з боку окупантів.