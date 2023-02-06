Рашисти у Василівці перетворили дитячу лікарню на військовий шпиталь
10:41 06 лютого Київ, Україна
У Василівці Запорізької області окупанти переобладнали дитячу лікарню на військовий шпиталь через великі втрати армії.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
"У населеному пункті Василівка Запорізької області окупанти облаштували місцеву дитячу лікарню під військовий госпіталь для поранених військовослужбовців росії. Прийом дітей до лікарні припинено", - йдеться у повідомленні.
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