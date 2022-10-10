Рашисти в черговий раз атакували Запоріжжя, знову зруйновано частину багатоповерхівки

Російські окупанти продовжують тероризувати Запоріжжя. Цієї ночі зафіксовано близько десяти прильотів, у центрі міста зруйновано житловий будинок.
"Станом на шосту годину ранку відомо про одну загиблу людину. Щирі співчуття рідним та близьким. Ще п'ять людей постраждали. Серед постраждалих – одна дитина, яка має порізи від уламків скла", - повідомляє секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.
Куртєв також повідомив, що росіяни пошкодили високовольтну електроопору, через що тролейбусні маршрути №№ 3, 8, 11, 17 тимчасово не працюють.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі