Рашисти в черговий раз атакували Запоріжжя, знову зруйновано частину багатоповерхівки

09:05 10 жовтня Київ, Україна

Російські окупанти продовжують тероризувати Запоріжжя. Цієї ночі зафіксовано близько десяти прильотів, у центрі міста зруйновано житловий будинок.



"Станом на шосту годину ранку відомо про одну загиблу людину. Щирі співчуття рідним та близьким. Ще п'ять людей постраждали. Серед постраждалих – одна дитина, яка має порізи від уламків скла", - повідомляє секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.



Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.



Куртєв також повідомив, що росіяни пошкодили високовольтну електроопору, через що тролейбусні маршрути №№ 3, 8, 11, 17 тимчасово не працюють.