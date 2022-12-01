Рашисти вкотре атакували Нікопольщину

Російські терористи за ніч вісім разів обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині.
Про це 1 грудня повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Про це 1 грудня повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
У Червоногригорівській громаді пошкоджено декілька приватних будинків та господарських споруд, газопровід та лінія електропередач.
У Марганецькій громаді представники ДСНС продовжують обстежувати уражені території та з'ясовувати деталі атак, уточнив Резніченко.
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