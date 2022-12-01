Рашисти вкотре атакували Нікопольщину

08:16 01 грудня Київ, Україна

Російські терористи за ніч вісім разів обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині.



Про це 1 грудня повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Росіяни з вечора до ранку били по Нікопольщині Градами та важкою артилерією. Під ворожий вогонь потрапили дві громади – Марганецька та Червоногригорівська. За попередніми даними, люди не постраждали", - наголосив він.



У Червоногригорівській громаді пошкоджено декілька приватних будинків та господарських споруд, газопровід та лінія електропередач.



У Марганецькій громаді представники ДСНС продовжують обстежувати уражені території та з'ясовувати деталі атак, уточнив Резніченко.