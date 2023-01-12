Рашисти у Маріуполі знищили історичну пам'ятку

У захопленому та зруйнованому Маріуполі на Донеччині росіяни знищили історичну пам'ятку, відому як "Будинок із годинником".



Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

"Дім з годинником", який є історичною пам'яткою, де знаходилася майстерня світового генія монументального мистецтва Арнаутова - знесено. З початку демонтажу окупанти кричали, що це не знесення, а реконструкція. Ось вона - реконструкція від окупантів. У нуль. У потерть. Так екскаваторами знищують усю справжню історію Маріуполя", - йдеться у повідомленні.