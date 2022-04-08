Рашисти вранці обстріляли з вертольота Вугледар та Слов'янськ

10:01 08 квітня Київ, Україна

Російські окупаційні війська продовжують наступ на Донбасі. Минулої доби ворог завдав ударів з вертольота по Вугледару та Слов'янську. Найскладніша ситуація в області – у Маріуполі.

Про це повідомили у Донецькій військовій адміністрації 8 квітня.



Сьогодні вранці під удар потрапила Авдіївська громада – вже відомо про одну загиблу та поранену людину, пошкоджено щонайменше п'ять будинків.



Внаслідок удару з вертольота по Вугледару та Слов'янську (ракетою ХА55) було пошкоджено понад 10 будинків.



- у Слов'янську поранено людину, пошкоджено понад 10 будинків;

- у Вугледарі відомо про поранених, багато руйнувань;

- у Мар'їнському товаристві поранено чотирьох людей, пошкоджено два будинки.



«На Мар'їнському напрямку бої йдуть, ситуація на фронті не змінилася. На Авдіївському напрямку росіяни за добу зробили кілька спроб атакувати – всі вони були відбиті. Також ворог намагається атакувати на Очеретинському, Мар'їнському, Торецькому та Бахмутському напрямках. Безуспішно», – йдеться у повідомленні голови обласної військової адміністрації Павла Кириленка.



Росіяни не лише не дають виїхати цивільним з окупованої території, а й перешкоджають евакуації із вільної частини Донбасу. Вчора евакуація автобусами з Вугледару провадилася під ворожим вогнем, а в районі Слов'янська удар крилатою ракетою тимчасово заблокував виїзд трьох евакуаційних поїздів. Ближче до опівночі рух було відновлено – тепер близько 4 тис. людей вже на безпечній відстані від фронту.



«Вночі росіяни здійснили обстріл в Очеретинській та Торецькій громадах. Тим не менш, у Нью-Йорку відновлено газопостачання, місцева адміністрація організує підвезення води та евакуацію населення», – каже голова ОВА.