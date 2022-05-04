Рашисти потроюють штурм заводу "Азовсталь"

14:26 03 травня Київ, Україна

Російські загарбники розпочали штурм заводу "Азовсталь", який захищають українські Сили оборони.

 
Про це повідомляє заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар ("Калина").

За словами Паламара, окупанти просто зараз намагаються прорватися на територію заводу. Перед штурмом російська авіація бомбила комбінат.
 
"Всю ніч нас бомбили авіабомбами, загинули дві цивільні жінки, а зараз відбувається штурм Азовсталі" - Паламар.