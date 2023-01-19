Рашисти знищили 80% національного парку Святі гори на Донеччині

17:47 19 січня Київ, Україна

Російські війська своїм обстрілом знищили близько 80% національного парку Святі гори на Донеччині. Про це 19 січня повідомили у Міністерстві захисту навколишнього середовища та природних ресурсів.



Зазначається, що з березня 2022 року більша частина парку перебувала в районі ведення бойових дій та його діяльність була припинена.