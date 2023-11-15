Рашисти знищують всі укриття цивільних в Авдіївці

10:56 15 листопада Київ, Україна

Росіяни систематично атакують лікарню, знищують укриття, волонтерські пункти та інші місця, де знаходяться мирні жителі Авдіївки. Місто перетворюється на знищену Мар'їнку.

Про це заявив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"Як було гаряче, так і залишається. За добу трохи більше 30 масованих обстрілів по території громади, 12 авіабомбових ударів", - повідомив Віталій Барабаш.

За його словами, російські війська б'ють по укриттях людей, місцях скупчення, лікарнях, волонтерських пунктах та місцях, де можна набрати води.

"Просто йде знищення місцевого населення. Місто стирають. Авдіївка поступово перетворюється на Мар'їнку, якої вже не існує", - сказав Віталій Барабаш.

Барабаш додав, що їдуть люди, які ще місяць тому говорили, що не поїдуть за будь-яких обставин. За 14 листопада евакуювалися 15 людей. Є запис на евакуацію найближчими днями.